DA-L'A s'uneixen per recuperar la capital

El tàndem Marsol-Cabanes vol frenar la coalició d’esquerres en un partit a quatre bandes

Fins a quatre opcions es disputaran els dos consellers d’Andorra la Vella el 2-A. La batalla serà exigent, especialment entre els blocs DA-L’A i PS-SDP. Els dos partits amb aspiracions a governar han sumat forces, un a la dreta i l’altre a l’esquerra, per intentar fer-se amb la capital. Andorra la Vella és, de fet, la parròquia on més mal s’espera que faci l’aliança López-Bartumeu i on més interessava a DA aconseguir el suport dels liberals per intentar frenar la victòria en la circumscripció en què els socialdemòcrates són més forts. Els demòcrates han aconseguit convèncer Conxita Marsol per liderar