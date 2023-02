La renúncia del líder de Terceravia deixa l’escenari obert a Sant Julià amb 4 candidatures

La gran sorpresa de la darrera jornada abans de presentar les llistes electorals la va protagonitzar ahir Josep Pintat. Després d’una llarga reunió amb diferents membres de terceravia que va durar tota la tarda i fins ben entrada la nit, la formació laurediana va decidir abandonar i no presentar cap llista, ni nacional ni territorial. El partit feia dies que mantenia la incògnita sobre amb qui i on presentaria candidatures, sense desvelar en cap moment si Josep Pintat repetiria com a candidat a cap de Govern. Finalment, el líder lauredià ha decidit que no vol repetir i cap de les

#2 Jordi

(13/02/23 07:23)



#1 Vot util

(13/02/23 07:13)