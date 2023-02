López creu que “és una oportunitat històrica pel canvi”

Actualitzada 13/02/2023 a les 12:09

El candidat del Partit Socialdemòcrata, conjuntament amb Progressistes-SDP, Pere López, ha demanat als electors que enfoquin els comicis "com una oportunitat històrica pel canvi; els ciutadans hauran de decidir si volen seguir amb la política de DA i els seus socis o si li donen un canvi al país".A més López, que ha estat acompanyat per Jaume Bartumeu, en la presentació de les seves llistes a Govern, ha apuntat en relació a l’absència de Terceravia que "tindrà un efecte important, especialment a la parròquia de Sant Julià; ells també han patit la manera de fer de DA".Pel que fa a la pugna per la parròquia d’Andorra la Vella, López no ha entrat a valorar d’altres candidats i només ha apuntat que "és una de les parròquies on hi tenim dipositades les nostres esperances però n’hi ha d’altres on també tenim molt bones candidatures".