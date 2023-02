Cabanes diu que el pacte amb DA va ser “global” i reconeix discussió a Escaldes

El líder de L’A, Josep Maria Cabanes, va assegurar ahir que “quan fas un pacte el fas global, l’acompanyes en tots els àmbits: al parlament, al Govern i a nivell de partit”, si bé va assegurar que “no hi ha hagut repartiment de cadires” durant les negociacions amb DA. De fet, el líder liberal va assegurar que la formació va acabar decidint pactar amb el conjunt de Xavier Espot “per sentit d’Estat” i per donar estabilitat al país, però també per moderar l’acció legislativa del Govern. Així i tot, Cabanes va reconèixer que durant les negociacions hi va haver malestar

#1 Escenari polític

(13/02/23 07:10)