Andorra Envant presenta "una candidatura incorruptible"

Actualitzada 13/02/2023 a les 12:38

"Presentem una candidatura incorruptible", ha asseverat Marcos Monteagudo, l’encarregat d'entregar els avals conjuntament anb Xavier Montané i Àstrid Melenca de la llista nacional d'Andorra Endavant que encapçala Carine Montaner.La líder del partit ha optat per entregar les llistes a Sant Julià de Lòria, una de les tres parròquies on finalment el partit ha acabat tancant llista territorial, conjuntament amb Ordino i Andorra la Vella.A més, Monteagudo ha afirmat que "per nosaltres és una molt bona notícia l'absència de Terceravia".