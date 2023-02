Terceravia no es presenta a les eleccions

Actualitzada 12/02/2023 a les 23:53

Terceravia i Unió Laurediana han anunciat aquesta nit que finalment no participaran a les eleccions del proper 2 d'abril. Josep Pintat, Joan Carles Camp, Oliver Alís i Carles Verdaguer justifiquen en una nota de premsa signada pels quatre integrants que la decisió s'ha pres "basant-nos en la coherència i integritat de les nostres posicions polítiques". Així, indiquen que l'objectiu de la formació era fomentar la cooperació i la unió per "afrontar els reptes del futur amb l'únic i exclusiu objectiu d'assolir el millor per Andorra", una premissa que "després de moltes accions i esforços, no es dona en aquest moment".Fent referència al moment "polític difícil i complex", el partit considera que és important tenir una posició "clara i coherent", "sense caure en les temptacions partidistes". "No compartim la política que busca les cadires a qualsevol preu, que pot perjudicar el país", asseguren, afegint que tot i que saben que es tracta d'una decisió "complexa i dura", "creiem que és l'adequada per aportar propostes en el futur".