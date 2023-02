Projecte Vida treballa en nous tallers per a dones drogodependents i víctimes de violència de gènere. En principi començarà a funcionar a l’abril.

El 80% de les dones amb addiccions pateixen violència de gènere. Ho confirmen les últimes dades publicades per la Xarxa d’Atenció a les Addiccions (UNAD), una entitat espanyola que cada any elabora un informe sobre els diferents perfils drogodependents. En tot cas, és una mostra que les dones addictes i maltractades existeixen, i l’associació andorrana Projecte Vida treballa en nous tallers per prevenir i tractar aquests assumptes.



“Les dones addictes estan totalment invisibilitzades en la nostra societat”, afirma Eva Tenorio, presidenta de Projecte Vida, una entitat sense ànim de lucre que treballa per acompanyar les persones amb addiccions i les seves