La policia deté tres homes i desarticula un "important" punt de venda de droga

Actualitzada 09/02/2023 a les 16:17

Tres arrestats, 1.200 grams d'haixix, prop de 14 grams de cocaïna i 3,3 d'MDMA i 2.150 euros en efectiu és el balanç de l'operació contra la venda d'estupefaents que la policia va desenvolupar dimecres, segons ha fet públic aquesta tarda. Els agents van fer escorcolls a domicilis, vehicles, trasters i naus de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en una intervenció que ha permès "desarticular un important punt de venda de droga", segons remarca el cos de seguretat, incidint que aquesta xarxa "movia un volum important de droga".Els detinguts són tres residents al país, dos de 29 anys i un de 35, que estan acusats d'un delicte contra la salut pública per tràfic d'estupefaents, ja que en un dels pisos es van trobar "elements clars de venda i distribució de droga", assenyala el cos de servei. La policia va localitzar substàncies il·legals i una bàscula de precisió i material per a la venda de les dosis.L'operació anomenada Tim 2.0 s'ha fet per ordre judicial arran de les investigacions del grup de delictes contra la salut pública de la policia derivades de l'operació Tim que va servir per desmantellar un punt de droga el novembre del 2021. Els agents van decomissar 412 grams de marihuana, 465 euros i dues bàscules de precisió. Els indicis d'aquell operatiu han portat a desarticular "una xarxa més gran" que movia quantitats importants d'estupefaents, remarca la policia. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.