Marta Pujol i Susagna Venable lideraran la llista a Encamp de la coalició d’esquerres

La coalició d’esquerres ha tancat el pacte amb Agrupament Encampadà i Marta Pujol, per part dels socialdemòcrates, i Susagna Venable, per part del partit parroquial, lideraran la llista territorial. Així es va decidir ahir a la nit després que Agrupament Encampadà celebrés una reunió en la qual també es van valorar altres possibilitats de pactes, ja que amb la formació local s’havien reunit també DA, Concòrdia i els liberals. El que encara resta per decidir són els suplents, entre els quals segurament s’incorporarà algun membre d’SDP. Encamp és una de les parròquies que la coalició progressista considera claus per al