“A 'Crims' no trobaràs morbo”

Carles Porta i Anna Punsí descobreixen les claus de l’èxit del fenomen de televisió i ràdio.

Crims no trobaràs morbo. Trobaràs tensió, emoció, alegria…, però no morbo”, assegurava Carles Porta, director de l’exitosa sèrie documental que narra els crims més sonats de Catalunya. Juntament amb la directora de contingut, Anna Punsí, ahir van assistir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per parlar sobre les claus del fenomen periodístic i quin és el procés de creació de cadascun dels episodis, que s’emeten a la televisió catalana, a la ràdio i en format pòdcast.



Un any i mig és el mínim que triga l’equip de Crims a elaborar un sol capítol. N’hi ha alguns que porten més temps