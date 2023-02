Les operacions van créixer el 2022 i els pisos es van encarir respecte a l’any anterior

La pèrdua de poder adquisitiu i l’encariment dels béns immobles no frenen les transaccions immobiliàries. El preu mitjà del metre quadrat dels pisos es va encarir un 17,7% el 2022 respecte a l’any anterior, situant-se en 3.266,4 euros. Tot i això, les transaccions immobiliàries es van incrementar un 6,4%, segons revelen les dades publicades pel departament d’Estadística.



Escaldes-Engordany –la parròquia on més es va encarir el metre quadrat, amb un augment del 47,1%– també és on les operacions van augmentar més, creixent un 70,9%. En concret, el preu del metre quadrat es va situar als 4.713,4 euros.



A Andorra la Vella les