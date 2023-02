La vella política

Actualitzada 07/02/2023 a les 06:14

Sense novetats de Josep Pintat. Aquest podria ser el resum del sector proper a terceravia, que espera que el líder del partit faci un pas endavant –o al costat– però que es posicioni, especialment ara que ja hi ha data per tancar les llistes i per a la contesa electoral. Però el polític lauredià és de la vella escola i segueix predicant amb la tradició d’anar a última hora. Fins al punt que en aquests moments ni tan sols ha confirmat que serà, novament, el candidat a cap de Govern de terceravia. De fet, el polític lauredià va intentar passar la responsabilitat a l’actual cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, però el mandatari comunal ho va rebutjar. Ara, es dona per fet que tornarà a ser Pintat qui lideri la llista nacional malgrat el seu silenci.Una altra incògnita són els noms de la territorial del partit a Sant Julià, l’única parròquia en la qual la formació té capacitat per formar llista i guanyar els dos consellers. Sobre la taula s’ha posat, segons algunes fonts, el nom d’Oliver Alís, però sense cap confirmació per part del partit.Pel que fa als pactes, Pintat i Majoral es van reunir amb Espot per plantejar un eventual acord de dretes i també es parlava de la possibilitat d’un retrobament amb Liberals. El líder lauredià, però, no seria partidari de pactes ni tampoc d’entrar al Govern, entenent que el seu paper és a l’oposició.