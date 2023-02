El sindicat sanitari denuncia que la direcció el menysté

Se li ha denegat una reunió, adreçant-lo al comitè d’empresa

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha denunciat a través d’un comunicat que la direcció assistencial del SAAS ha rebutjat reunir-se amb representants del sindicat perquè “el SAAS considera que el sindicat no està legitimat per reunir-se amb la direcció i ens emplaça a posar-nos en contacte amb el comitè d’empresa”. El sindicat lamenta que la negativa vingui de l’actual director assistencial de l’hospital, Marcos Gutiérrez, “fins fa poc company de feina dels nostres afiliats i màxim reivindicador del mal funcionament i les mancances del servei d’urgències quan exercia com a facultatiu assalariat i després cap del