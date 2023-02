López lamenta que Espot no li hagi notificat la data de les eleccions

Actualitzada 06/02/2023 a les 19:14

"No tenim la potestat de decidir la data" ha assegurat el president del Partit Socialdemòcrata, Pere López, amb relació a la convocatòria electoral anunciada aquesta tarda pel cap de Govern, Xavier Espot. En aquest sentit, López sí que ha lamentat que el líder de l'executiu no li hagi notificat abans la decisió en un gest de cortesia parlamentària. Tanmateix, el socialdemòcrata ha carregat contra Espot asseverant que "aquesta ha estat la tònica de tota la legislatura per part del cap de Govern, ni una trucada" ha lamentat López. "És una mostra més del seu tarannà" ha sentenciat el socialdemòcrata.Més enllà d'aquesta crítica, el líder del PS no ha entrat en valoracions sobre la data en qüestió. Pel que fa a les llistes –que s'hauran de presentar el pròxim dilluns– ha apuntat que "no descartem presència a les set parròquies, però tampoc sabem segur si podrem tenir llista a les set parròquies", doncs ha apuntat que "hi ha negociacions i línies de conversa" en tots els territoris "alguns amb majors facilitats i d'altres amb més dificultats" ha reconegut López. "No és un objectiu essencial ser a les set parròquies, però a hores d'ara s'està treballant" ha asseverat.D'altra banda, López també ha demanat als membres del Govern (ministres i secretaris d'Estat) que no "utilitzin la plataforma governamental" per fer campanya durant el període en el qual estaran en funcions.Els representants de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA), Maria Nazzaro i Tomàs González, han fet una crida a la joventut animant-la a participar en les properes eleccions generals, segons informa el partit en un comunicat.En aquest sentit, Nazzaro i González han destacat la importància d’exercir el dret a vot i han mostrat la seva preocupació pel que fa a les baixes dades registrades en els darrers comicis, que van ser les eleccions comunals del 2019. "Els joves han de saber que les decisions que prenen els polítics també ens afecten directament com, per exemple l’accés a l’habitatge, al mercat laboral, les condicions de treball... Són moltes coses les que deixem a les seves mans i no podem fer-ho sense dir-hi la nostra ni participar".Per altra banda, JSA ha fet un balanç positiu de les polítiques adoptades en matèria de joventut durant la legislatura 2019-2023, sobretot amb l’Acord de Joventut treballat amb les formacions parlamentàries i aprovat pel Consell General -i que va néixer de la proposta dels socialdemòcrates l’any 2020-; la creació d’una xarxa parlamentaria de joves al Consell d’Europa; i la inclusió del Fòrum Nacional de la Joventut dins la Comissió d’habitatge.