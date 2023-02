L'ADA afina una proposta que lliurarà als partits

Actualitzada 06/02/2023 a les 06:25

L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) continua treballant en la seva proposta per igualar la baixa paternal i la maternal, tal com va anunciar a l’inici del mes de novembre. La presidenta de l’entitat, Mònica Codina, va explicar que encara estan perfilant la proposta concreta que faran, però que aquesta estarà a punt perquè els diferents partits polítics la puguin incloure en els programes electorals. L’objectiu és acabar amb la desigualtat que suposa que les dones hagin de dedicar molt més temps a cuidar dels fills, amb els consegüents perjudicis laborals que habitualment això els pot comportar per a la seva carrera professional. Tot i així, encara no està definit si es demanarà d’entrada que els homes tinguin també 20 setmanes, com succeeix en l’actualitat amb les dones, o potser s’optarà per començar amb un període inferior que posteriorment es podria anar incrementant progressivament. En tot cas, la nova regulació que s’haurà d’elaborar deixarà molt clar que “el naixement és cosa de dos i també la criança”, a diferència del que passa ara en molts casos. La presidenta de l’ADA va reconèixer que un dels esculls per impementar la mesura serà, sens dubte, el cost que suposarà per a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i, en aquest sentit, va avançar que “farem els nostres propis números”.