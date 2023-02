Enzyme rep 1,3 milions per un projecte de ciberseguretat

L’empresa compta amb el grup Pyrénées com a soci de referència

L’empresa Enzyme, que compta amb el grup Pyrénées com a soci de referència, ha rebut una subvenció d’1,5 milions d’euros per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI). Aquest ajut econòmic ha permès a l’empresa impulsar un projecte que té com a objectiu desenvolupar mecanismes de protecció contra possibles amenaces del futur. Així doncs, en el marc del projecte, s’identificarà diversos casos d’ús en problemes de referència que es poden trobar en entorns industrials per tal d’impulsar solucions tecnològiques.



Segons detalla Enzyme, els resultats del projecte permetran millorar l’aplicació a la pràctica de les tecnologies clàssiques i