Els pisos es van encarir un 17,7% durant l'any passat

Actualitzada 06/02/2023 a les 11:49

El preu mitjà dels béns immobles va continuar a l'alça al llarg de l'any passat amb una pujada del 17,7% en el cas dels pisos en comparació amb el 2021, segons publica Estadística aquest matí. La pujada per metre quadrat situa el preu dels pisos en 3.266,4 euros amb un encariment més elevat a Escaldes-Engordany, que arriba al 47,1%, seguit d'Encamp amb un 26,2% i de la Massana, amb un 12,6%.El recull d'Estadística indica que l'increment de transaccions immobiliàries va ser del 6,4% durant l'any passat amb una variació més destacada a Escaldes que frega el 71%. A la capital es va registrar un ascens del 12,7% i a Sant Julià hi va haver una davallada del 27,7%.La xifra de béns transmesos l'any passat es va incrementar un 19,3% respecte al 2021, amb un ascens del 41,7% en el cas de la venda d'edificis i del 34,2% en el cas dels terrenys, detalla Estadística. L'augment va arribar a totes les parròquies menys a Sant Julià, que va baixar un 33,3%. Les pujades més destacades va ser a Escaldes, amb un 138,3% en passar de 472 operacions a 1.125, i a Ordino, amb un 31,7% per la pujada de 363 transaccions a 478.El valor de venda de les transmissions immobiliàries reflecteix l'alça de l'augment de preus. El total suma 1.135.258.129 euros l'any passat que suposen un 33% per sobre dels 853.815.026 euros del 2021. La parròquia amb més vendes va ser Escaldes amb 221,9 milions, seguida de la Massana amb 213 milions, especifica Estadística.