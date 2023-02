El Govern prepara a correcuita aquesta mesura, dirigida bàsicament als joves

El Govern intentarà donar un cop d’efecte mitjançant una nova mesura que afecta l’habitatge, un dels punts dels quals s’ha parlat més al llarg d’aquesta la legislatura tot i les nombroses accions que s’han posar en marxa per pal·liar les dificultats de joves i famílies amb pocs ingressos per accedir a un habitatge a preu raonable.



La decisió més impactant ha estat la congelació dels lloguers per evitar increments desorbitats i aturar una línia ascendent que semblava que no tenia atur. L’executiu té la intenció, malgrat que aquesta setmana el calendari electoral començarà a moure’s, d’aprovar una reglament que facilit a

#1 Jociutadana

(06/02/23 07:17)