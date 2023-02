Alerta per atac de pirateria al sistemes informàtics de les empreses

Actualitzada 06/02/2023 a les 21:26

La policia informa que l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Itàlia alerta d’un atac global de pirateria de ransomware, que pot afectar principalment empreses. Per això, el cos de seguretat recorda que si es té un empresa s'ha de mantenir els sistemes actualitzats.En aquest sentit, l'atac de pirateria buscava explotar una vulnerabilitat de programari. Per això, és probable que dotzenes d’organitzacions italianes s’hagin vist afectades i es va advertir a moltes més que prenguessin mesures per evitar ser bloquejades dels seus sistemes. A més del país transalpí, també es van veure afectats els Estats Units, França, Finlàndia i el Canadà. En aquesta línia, funcionaris de seguretat cibernètica dels EUA van dir que estaven avaluant l’impacte dels incidents reportats.

Pel que fa al Principat, encara no es tenen dades de la possible afectació als sistemes. No obstant, tot i que alguna empresa s'hagi pogut veure afectada, per l´encriptació d´alguna màquina virtual, ja ha aparegut una solució temporal, per tal de poder reactivar els sistemes.