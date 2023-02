Les agències immobiliàries constaten que no són excepcions els propietaris que tenen problemes per cobrar cada mes el lloguer i que es troben el pis completament destrossat.

La relació entre llogater i propietari no sempre és tan amistosa com es voldria. L’especulació i l’icrement incensant del preu dels lloguers han posat en el focus el propietari. I en gran mesura és així, però no sempre. No són excepcions els arrendataris que acaben sense complir amb el contracte i provoquen un conflicte.



Les agències immbiliàries consultades coincideixen en el fet que normalment es tracta de persones “sense cap tipus de vergonya” que opten per no pagar fins que arriben al límit. Conscients del retard de la justícia i de la indefensió dels propietaris per recuperar la propietat o els