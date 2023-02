La falta d'abocadors ajorna i atura obres

La construcció avisa que trobar-se l’hivern que ve en una situació similar seria insostenible

Ni abocador alternatiu ni centres de transferència. Malgrat les reiterades crides del sector de la construcció a les administracions perquè possessin a l’abast instal·lacions per al dipòsit de les terres de les obres, la situació a hores d’ara és la mateixa que el dia que es va tancar l’abocador del Maià perquè la meteorologia ja no hi permetia l’accés. No hi ha alternatives i ja pràcticament no se n’esperen abans que arribi la primavera i es pugui reobrir l’abocador encampadà. Però el sector ja adverteix que aguantar un segon període d’aturada com el que viu ara seria insostenible. I insten