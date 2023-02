L'“estafador de l'amor” es va fer passar per andorrà

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:27

Albert Cavallé, conegut com l’“Estafador de l’amor", serà jutjat de nou a Barcelona acusat d’estafar sis víctimes per quedar-se amb els seus diners. Es tracta de dones a les quals va conèixer en aplicacions de cites, amb qui mantenia una relació sentimental i que l’acusen d’enganyar-les. En total els hi hauria robat més de 70.000 euros, segons la fiscalia. Ara s’enfronta a la pena més alta que li han demanat: nou anys i deu mesos de presó i 6.000 euros de multa per delictes d’estafa, robatori i obstrucció de la justícia. Cavallé enganyava totes les víctimes amb la creació de noms i professions falses. Va ser a la sisena a qui li va dir que era andorrà, que exercia de cirurgià, fill dels propietaris d’una clínica de renom de Barcelona i que tenia molts bitllets de 500, però que no els podia canviar. Així li va demanar 1.000 euros en efectiu i li va robar 500 més i les dades de la targeta de crèdit.