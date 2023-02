Trobat el cadàver d'un home francès al Pas

Actualitzada 04/02/2023 a les 17:23

Els bombers i la policia han trobat el cos sense vida d'un home francès que les autoritats del país veí feia dies que buscaven per la zona francesa a la zona del riu Arieja, al Pas de la Casa. Així, la gendarmeria l'hauria albirat des de territori francès, a prop del riu, a la frontera entre Andorra i França i els ha semblat que estava mort, segons han informat fonts de la policia andorrana.A la una del migdia, els gendarmes s'han posat en contacte amb el cos de seguretat andorrà el qual ha verificat, juntament amb bombers i el metge forense, que l'home es trobava mort i han rescatat el cos del difunt cap a les dues del migdia.Es tracta d'una persona de 50 anys a qui es buscava des del passat dia 30 de gener quan se’ls va notificar la desaparició i que vivia a la zona de Midi-Pyrénées. El cos d'extinció ha verificat que la mort ha estat accidental. L'home duia una petita quantitat de tabac, concretament quatre cartons.Els bombers han realitzat el trasllat del cadàver al tanatori en helicòpter. Ara, es portarà a terme l'autòpsia per determinar les causes de la mort, però es descarta qualsevol hipòtesi de criminalitat.