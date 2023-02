Demana més conscienciació de la ciutadania

Després que FEDA anunciés que el mes de gener va acabar amb un consum energètic un 0,6% superior al del gener del 2022, la CEA va reivindicar ahir que es tinguin en compte els esforços que s’estan duent a terme per part de les empreses en un moment en què el ritme de l’economia és màxim. El gerent de la patronal, Iago Andreu, va assegurar ahir que “evidentment ens hauria agradat que hi hagués més estalvi, però si mirem el consum per capita sí que hi ha un estalvi perquè avui som al país molts més que el gener de