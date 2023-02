Els enginyers espanyols poden treballar a Andorra

La justícia ha desestimat el recurs d’apel·lació que va interposar el Col·legi Oficial d’Engi­nyers d’Andorra (COEA) contra la resolució de Govern, la qual autoritzava una enginyera industrial espanyola a exercir per compte propi al Principat. El seu argument és que hi ha una manca de reciprocitat efectiva amb Espanya.



El COEA afirma que hi ha dificultats legals i administratives perquè els andorrans puguin exercir la professió al país veí, on es demana una homologació del títol. “El procés d’homologació que es porta a terme a Espanya no suposa que s’hagin de fer estudis addicionals, sinó comprovar que les competències adquirides amb