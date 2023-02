El rebuig dels demòcrates al candidat proposat pels liberals a la parròquia, Sergi Alís, és el detonant

de la fi de les negociacions

No hi haurà pacte entre DA i L’A. Els dos partits donen per acabades les converses després de ser incapaços de trobar una entesa, especialment a la parròquia d’Encamp. El motiu principal és el rebuig dels demòcrates del candidat liberal encampadà, Sergi Alís. Des de l’inici els de Xavier Espot no veien amb bons ulls la proposta, no tan sols per la persona, que també, sinó perquè tampoc entenien per què havien de pactar en un territori en què consideren que els liberals no sumen. El pacte que s’havia posat sobre la taula era que Alís acompanyés Jordi Torres i