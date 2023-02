DA no descarta pactes, tot i que està preparat per anar sol

Actualitzada 04/02/2023 a les 14:03

Demòcrates no té "por" a anar sol a les eleccions. Així ho ha dit el número u de la llista electoral i actual cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions posteriors a la reunió que el partit ha mantingut aquest matí. Ara bé, Espot ha deixat clar que no tanca la porta a pactes electorals. "Si creiem que podem teixir algun tipus d'aliança en alguna o totes les parròquies que sigui conforme als nostres principis, benvingudes siguin, però amb aquest ànim de sumar i teixir aliances i donar una sensació de cohesió i coherència al nostre electorat". En aquest sentit, ha sostingut que "no he tancat mai la porta a negociar amb acció, liberals i, si d'alguna forma fos possible també, per què no, amb Terceravia". En canvi, ha assegurat que la formació taronja no farà "pactes estranys com els que sembla que s'estan configurant en alguns llocs, tots per desbancar DA".Pel que fa al programa electoral, que ja està "molt embastat", el cap de Govern ha sostingut que els "eixos cabdals" són la millora del poder adquisitiu i la qüestió de l'habitatge, així com el creixement urbanístic i la sostenibilitat del país i ha apuntat que "si aspirem a governar hem de ser capaços d'aportar respostes contundents".