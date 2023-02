Els exconsellers generals del 1993 es van retrobar ahir a Casa de la Vall per commemorar l’aprovació de la Carta Magna per part de la cambra, ara fa tres dècades.

Els exconsellers encarregats d’aprovar la Constitució ara fa 30 anys es van tornar a retrobar a Casa de la Vall en un acte commemoratiu de la fita. No van faltar les fotografies de rigor ni tampoc la tocada de campana com si es donés el tret de sortida a la sessió que va servir per aprovar el text al Consell General, un 2 de febrer d’ara fa tres dècades. Una trobada –més aviat informal– que va servir per posar la mirada en el passat al mateix temps que es manté l’atenció en el futur. “Es poden introduir canvis sempre que