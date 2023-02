Alguns usuaris acaben rebent reemborsaments menors per no seguir el procés estipulat

La defensora de l’afiliat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Judith Silvestre, considera que hi ha un gran desconeixement per part dels usuaris de la via preferent que han de seguir per rebre atenció sanitària. Per aquesta raó alguns d’ells s’estan trobant amb la desagradable sorpresa que els reemborsaments que reben per determinades prestacions són molt menors del que esperaven i que, de fet, els correspondria si haguessin fet un un ús correcte dels circuits establerts. Un exemple concret és el d’una dona que va anar a Barcelona per ser atesa i a la qual la CASS només

#1 una mica de seny

(02/02/23 06:27)