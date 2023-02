Els consellers de la Constitució apel·len a l'esperit del 93 per afrontar els reptes actuals

Actualitzada 02/02/2023 a les 13:04

Els consellers de la Constitució de 1993 s’han reunit aquest matí a la Casa de la Vall per rememorar el 30è aniversari de l’aprovació per part del Consell General del text. En aquest sentit, exconsellers com Ladislau Baró o Jordi Mas s'han referit a la necessitat de recuperar l’esperit del procés constituent per afrontar els reptes actuals.En aquest sentit, ambdós han comentat que la situació política avui en dia pot ser està més “agitada” que en d’altres ocasions, si bé també han recordat que abans de l’aprovació de la Constitució el Consell General també es va autodisoldre per la inestabilitat política. De fet, tant Baró com Mas han assenyalat que en el cas de la necessitat d’una reforma constitucional caldria recuperar la unió del 93. Tanmateix, els dos exparlamentaris han defensat les bonances que va suposar la Constitució del 93, “un text que si ha aguantat 30 anys és perquè estava molt ben fet”, ha remarcat Mas. Per la seva banda, Baró sí que ha apuntat a una possible necessitat de reformar el text per qüestions com l’avortament o el sistema electoral, si bé ha defensat que els grans problemes actuals estan més centrats en el model de creixement o la inversió estrangera.Durant la trobada, la Síndica General, Roser Suñé, ha donat la benvinguda als exconsellers i ha agraït “la feina feta que vàreu fer, una feina que ha anat avançant i evolucionant amb les generacions posteriors”.