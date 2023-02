Nova web de l'àrea del grup de sociologia d'Andorra Recerca + Innovació

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:18

El grup de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació informa que estrena pàgina web amb el nom www.sociologia.ad per facilitar la cerca de dades d’elaboració propia, segons destaca l'entitat en un comunicat. El ‘site’ també servirà per apropar la informació a l’usuari i alhora per disposar d’una hemeroteca per consultar l’històric de tots els treballs duts a terme pel grup des de la seva creació -quan s’anomenava Centre de Recerca Sociològica-.A més, en aquesta web s’hi pot trobar d’una banda la sèrie de sondejos d’opinió, com ara el Baròmetre de l’Observatori o l’enquesta d’opinió política ordenats per any i temàtica. D’altra banda l'entitat destaca que també es poden consultar els respectius Observatoris socials i els projectes d’iniciativa pròpia del centre. Així, aquesta web penja d’Andorra Recerca + Innovació (www.ari.ad) i s’hi poden consultar els projectes que estan en curs per part del grup de sociologia.