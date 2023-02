Les llistes s’hauran de tancar a mitjan febrer i la campanya s’iniciarà el 19 o el 20 de març

La data escollida al calendari per celebrar les eleccions generals és el 2 d’abril. A excepció de canvis d’última hora, el cap de Govern, Xavier Espot, anunciarà el calendari electoral la setmana vinent, ja que prefereix no avançar el missatge perquè demà té un acte a Barcelona i no hi vol assistir com a cap de Govern en funcions. Un cop anunciï que dissol el Consell General, té entre 30 i 40 dies hàbils per convocar les eleccions, tal com marca la llei. Tenint en compte que el 20 de febrer és festiu per Carnaval i que el 14 de

#1 Joan

(01/02/23 07:21)