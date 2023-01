Hi ha 3.134 famílies beneficiàries, de les quals 2.780 han rebut el pagament d’ofici i 354 fora del circuit d’Afers Socials

Un total de 3.134 famílies rebran aquest any l’ajuda del Govern per a les despeses de calefacció, que suposarà que s’hi destini un pressupost de 470.100 euros. Segons les dades facilitades per l’executiu, durant els mesos de desembre del 2022 i gener del 2023 s’ha pagat d’ofici aquest ajut a un total de 2.780 famílies per un import global de 417.000 euros. A més, fora del circuit d’Afers Socials, 354 persones més i/o famílies han rebut l’ajut pel mateix concepte, que ha representat 53.100 euros més. S’ha de tenir en compte que enguany, amb la finalitat de facilitar que hi