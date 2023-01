Restablerta la circulació al River després d'un accident

Actualitzada 30/01/2023 a les 16:42

#ACCIDENT - Pas alternatiu a la CG1 baixada passat el centre comercial River. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 30, 2023

Un accident que ha tingut lloc a la General 1 aquest migdia, ha obligat a activar un pas alternatiu a via de baixada passat el centre comercial River, segons ha informat el departament de Mobilitat. L'incident ha tingut lloc a les dues del migdia i la circulació s'ha restablert al cap d'una hora.Els bombers han rebut l'avís per assistir a una persona ferida, però un cop han arribat al lloc dels fets no hi havia ningú que necessités assistència mèdica i no han actuat, segons ha informat el cap de guàrdia.