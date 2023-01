Lionel Gilot, guanyador del concurs 'L'art de la pedra seca'

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:26

La tercera edició del concurs ‘L’art de la pedra seca’, enguany ha comptat amb la participació de 138 imatges fotografiades per 27 usuaris, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, avui el Departament de Patrimoni Cultural ha anunciat a Instagram les cinc fotografies guanyadores segons criteris com la capacitat que tenien les imatges d’evocar els valors del patrimoni en pedra seca, la qualitat tècnica, l’originalitat i la creativitat que han estat escollides pel jurat format per Josep Maria Ubach, fotògraf i gestor cultural; Lluís Viu, arquitecte i col·laborador en diversos projectes de la pedra seca; i Maria Reig, propietària de l’Espai sòcio-cultural Cal Pal i impulsora del programa Primera pedra.En aquest sentit, el Govern informa que els premiats han estat: Lionel Gilot, que s'ha endut el primer premi, dotat amb 500 euros per la seva fotografia ‘Petit ocell de les pedres d’altura’; Maria Núria Moreno Cendrós, que s'ha adjudicat el segon premi, dotat amb 300 euros amb ‘De vegades sol, de vegades acompanyat’; Gemma Riba Casal, que ha guanyat el tercer premi, dotat amb 200 euros amb la fotografia titulada ‘Cussol gelat’; i Taylor Nichole Libbert i Josep Maria Baster Roviralta que han guanyat el quart i cinquè premis respectivament i s’enduen un lot de llibres.Amb la decisió dels guanyadors es tanca la participació d’Andorra a la Setmana de la Pedra Seca 2022, duta a terme del 25 de novembre al 4 de desembre. Una setmana que ha comptat amb un seguit d’activitats organitzades pel Departament de Patrimoni Cultural i l'Espai sòcio-cultural Cal Pal, amb l’objectiu de difondre i posar en valor la pedra seca com a patrimoni, com a ofici i com a tècnica constructiva.L'executiu recorda que la Setmana de la Pedra Seca neix l'any 2020 impulsada per Adrinoc, una associació catalana per al desenvolupament rural integral, amb l’objectiu de reivindicar el patrimoni de la pedra seca, el seu ofici i la seva tècnica constructiva. Enguany s’ha celebrat la tercera edició d’aquest esdeveniment patrimonial icultural durant el qual a l’espai sociocultural Cal Pal de la Cortinada es va exposar ‘La soledat del cussol’ de Núria Moreno Cendrós, una mostra fotogràfica de cussols i fites que podem trobar a la zona del pic de Cataperdís. Així mateix, es va celebrar la presentació del llibre "Parets de pedra seca. Manual per a la construcció i la reparació", una traducció del llibre editat per la Fondation Actions en Faveur de l’Environnement, coeditada al català per la Fundació el Solà de la Fatarella iEditorial Andorra, on també es va estrenar l'audiovisual ‘La tècnica de la pedra seca. Art, paisatge i sostenibilitat’, que inclou un recull de les formacions fetes des del 2019 fins al 2022.També es va dur a terme una caminada guiada pels cortals de Feritxet que va permetre als visitants conèixer les parets de pedra seca restaurades durant el curs de voluntaris del passat mes d’octubre.