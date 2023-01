Els museus sumen 114.000 visitants durant el 2022

Actualitzada 30/01/2023 a les 13:03

Els museus i monuments del país han recuperat l’afluència de visitants habitual després d'uns anys marcats per la pandèmia. Durant el 2022, els centres d’art van sumar 114.000, i el monument més freqüentat va ser Casa de la Vall, l’antiga seu del Consell General, tal com ha presentat aquest matí la Taula de Museus.



Ruth Casabella, cap de museus i monuments del ministeri de Cultura, ha atribuït aquesta tornada a la normalitat a la supressió dels aforaments derivada de la pandèmia i la recuperació total del turisme, així com a una fidelització del públic local. Tanmateix, tant la membre del ministeri de Cultura com Eduard Tarrés, cap d'àrea de Bici Lab, han lamentat que encara hi ha molt treball a fer perquè la cultura sigui un atractiu més del país. "Andorra és un lloc amb molta oferta i pels turistes la cultura no és una prioritat", ha dit Casabella.