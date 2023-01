Condemnat per envestir el cotxe de l'exparella

El TS confirma que va xocar amb la furgoneta contra el vehicle on hi havia la filla i la dona

El Tribunal Superior ha confirmat la sentència en primera instància que condemna un home com a autor de tres delictes de maltractament amb mitjans perillosos, després de considerar provat que va xocar amb la seva furgoneta contra el cotxe on hi havia la filla menor d’edat, l’exparella –amb qui té desavinences– i una amiga amb qui també havia mantingut una relació en el passat. Així, el Superior eleva a ferma la sentència que el condemna a presó condicional i li prohibeix entrar en contacte amb l’exparella durant un any. A més, li imposa una multa de 500 euros i una