La Confederació Empresarial posa en marxa una comissió de qualitat 

La junta directiva de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha acordat posar en marxa una comissió de qualitat com a part de les seves comissions de treball. L’objectiu d’aquesta comissió és fomentar l’adopció d’estàndards de qualitat i les bones pràctiques al si de les empreses del país, posar en valor aquestes bones pràctiques i aconseguir que siguin tingudes en compte a l’hora de participar en processos de contractació pública.Així mateix, la CEA forma part des del 2021 de Fundibeq, la xarxa d’organitzacions en favor de la Qualitat de la Comunitat Iberoamericana, que agrupa els 19 països d’Amèrica Llatina més Espanya, Portugal i Andorra. Fundibeq atorga cada any el Premi Iberoamericà a la Qualitat, que en dues ocasions ha estat donat a empreses andorranes. La comissió de qualitat de la CEA també tindrà per objectiu seleccionar empreses i projectes del país susceptibles d’aspirar a aquests guardons.