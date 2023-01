L’any passat va representar el 65% del valor total de les mercaderies adquirides a l’estranger, el mateix percentatge que el 2021

El pes d’Espanya en l’origen de les importacions es manté en un any 2022 marcat per la inflació en què el valor total de les mercaderies comprades a l’estranger ha passat de 1.323 milions d’euros el 2021 a 1.772 milions l’any passat. Les dades del 2022 indiquen que el 65,7% del total dels diners emprats a importar productes es va pagar a proveïdors espanyols. El 2021 aquest pes va ser del 65%, només 0,7 punts per sota, mentre que al 2020 el pes va ser del 67,8%. És a dir, 2,1 punts més que l’any passat.



A tancament del 2022, el