La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat aposta per incrementar l’important nombre de voluntaris que ja hi ha al país

Andorra disposa d’un important nombre de voluntaris, com es posa en evidència quan les circumstàncies obliguen a la seva actuació i com es va poder comprovar, per exemple, durant la pandèmia del coronavirus. Tot i això, la seva xifra encara s’hauria d’incrementar més, i és el que s’intenta fer amb accions com la primera Fira del Voluntariat d’Andorra, que va tenir lloc ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Així ho va manifestar la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judit Pallarés, que va incidir en la necessitat de “créixer en solidaritat” i crear una xarxa encara més gran