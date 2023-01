Unicef ofereix avui tallers infantils a la primera Fira del Voluntariat

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:34

Unicef participarà avui en la primera Fira del Voluntariat d’Andorra que organitza el Govern amb un estand al Centre de Congressos de la capital amb tallers infantils i per informar dels projectes que desenvolupa. Els tallers manuals estan adreçats a menors d’entre 4 i 12 anys i es faran des de les 10 fins a les 13 hores per donar a conèixer els Drets de la Infància i que permetran crear un mural amb les icones dels drets i il·lustracions dels petits. L’ONG explicarà als visitants els projectes amb les opcions de voluntariat que ofereixen. Unicef destaca que per ser voluntari cal ser major de 18 anys, “tenir responsabilitat i compromís per al desenvolupament de l’activitat voluntària, disposar de temps suficient i tenir una actitud positiva, oberta i compromesa”, indicava en un comunicat.El ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat organitza avui la primera Fira del Voluntariat d’Andorra amb l’objectiu de donar a conèixer a la societat civil les diferents opcions de voluntariat que hi ha al país, així com poder crear una xarxa entre les entitats i també per captar nous valuntaris.