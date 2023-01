La batllia arxiva la querella de Cierco contra els excàrrecs de Govern i els responsables de l’AREB i l’INAF per prevaricacióS

La Batllia ha decidit inadmetre la querella criminal per prevaricació presentada per Higini Cierco el 2019 contra l’excap de Govern, Toni Martí, i els exministres Gilbert Saboya i Jordi Cinca, i arxiva les actuacions obertes per investigar la causa. La demanda també acusava l’exdirectora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan, l’expresident de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, i el seu exdirector, Òscar Gelabert.



L’exministre de Finances i l’exresponsable de la cartera d’Afers Exteriors van apuntar ahir que es tracta d’una decisió judicial i que, per tant, no tenen gaire a dir, però van valorar satisfactòriament