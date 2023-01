Actualitzada 28/01/2023 a les 12:15

#TrànsitDens N-145 Entrada del Principat per la frontera hispanoandorrana i RN22-Entrada al Principat per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 28, 2023

Aturades de 5 km a l'N-145 a les Valls de Valira per entrar a Andorra#SCT — Trànsit (@transit) January 28, 2023

L'arribada de turistes està causant retencions a les dues fronteres del país. Per una banda, a l'entrada des d'Espanya les cues han arribat als 5 quilòmetres a les 11 del matí a l'N-145, a l'alçada de Valls de Valira. A més, el departament de Mobilitat també ha alertat de trànsit dens a l'RN22 d'entrada al Principat per la frontera francoandorrana des de primera hora del matí. Durant gran part del matí també s'han registrat retencions de pujada de pistes a la General 2 a la variant d'Encamp en sentit nord, i a l'entrada a El Tarter en sentit nord.Els equipaments obligatoris es restringien aquest matí a la General 2 a port d'Envalira i a l'RN22 d'accés a França. A més, es mantenen també a l'RN320 a coll de Puymorens, on es restringeix el pas de vehicles superiors a 19 tones.