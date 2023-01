Considera que els fets són “molt greus” per haver-se produït al Consell General

El Ministeri Fiscal va demanar ahir al Tribunal Superior endurir els càstigs imposats a l’exconsellera general, Meritxell Mateu, i l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, per haver comès de manera continuada el delicte menor de corrupció i, en el cas d’ella, també d’abús d’informació. A ulls de l’acusació pública, els fets pels quals se’ls ha condemnat revesteixen d’una “extrema gravetat”, per haver-se produït en el si del Consell General, “on es manifesta la sobirania popular” i, per això, “mereixen que es trepitgi la presó”.



El Tribunal de Corts va condemnar l’exconsellera demòcrata Meritxell Mateu a 18 mesos de presó condicional

