Cinc mesos de presó per agressió sexual

El condemnat, reincident, serà expulsat del Principat per un període de deu anys

El Tribunal de Corts ha condemnat un home que va agredir sexualment una noia a un any i sis mesos de presó, dels quals cinc mesos ferms i la resta subsituits per la pena d’expulsió del Principat per un període de deu anys. Es tracta d’un home que ja havia estat condemnat un any abans per un delicte major de detenció il·legal en grau de temptativa i nou delictes menors d’assetjament sexual, pel que se li aplica l’agreujant de reincidència.



Els fets es van produir el 9 de novembre de 2021 a la tarda en una fruiteria de la capital. La