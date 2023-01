El PS i Progressistes arriben a un preacord per fer llistes conjuntes a la circumscripció nacional i a les parròquies

El PS i Progressistes van començar a pensar en una alternativa a Demòcrates abans de l’estiu, conscients que les eleccions es convocaran més aviat tard. Aquests primers contactes informals entre dues formacions que encara arrossegaven les ferides històriques, que van deixar el PS molt tocat i SDP fora del Consell General, han superat els esculls –no fàcilment– i ahir a la nit els militants de les dues formacions socialdemòcrates van donar llum verd a les executives al preacord al qual s’ha arribat per fer llistes conjuntes, tant a la nacional com a les parròquies on hi ha una bossa de