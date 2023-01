Montaner reclamarà per la via judicial informació dels crèdits tous

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:42

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, vol la informació sobre els beneficiaris dels crèdits tous i anuncia que anirà als tribunals si no rep les dades de Govern. Montaner va fer arribar ahir una carta d’empara a la síndica general, Roser Suñé, perquè “requereixi al Govern” el lliurament de la llista d’empreses que van rebre diners provinents dels crèdits tous avalats per l’executiu, i va afirmar que “en cas de negativa utilitzaré la via judicial per fer respectar el dret a la transparència del poble andorrà”.La líder d’Andorra Endavant va lamentar la resposta negativa donada per Govern a la pregunta feta el juny del 2021 amb referència a aquest fet, en què l’executiu va apuntar que publicar la relació de noms podria tenir un efecte negatiu sobre les empreses i els negocis, “ja que pot transmetre un missatge de fragilitat de cara a proveïdors i clients que pot perjudicar la seva imatge com a empresa”, segons van apuntar en la resposta escrita publicada al Butlletí del Consell General. Montaner considera que aquesta “no pot ser una raó justificada, sobretot tractant-se d’un aval amb fons públics, que poden ser objecte de fiscalització parlamentària”, i va afegir que els consellers generals “estem legitimats” a obtenir la informació relativa a les empreses beneficiàries d’aquests crèdits tous.