La fiscalia demana presó ferma per a Meritxell Mateu i Joan Pau Miquel

Actualitzada 26/01/2023 a les 18:52

El ministeri fiscal ha demanat avui davant el Tribunal Superior endurir els càstigs per a l'exconsellera general, Meritxell Mateu, i l'exdirector de BPA, Joan Pau Miquel, que van ser condemnats pels delictes menors de corrupció i abús d'informació privilegiada en primera instància. En concret, sol·licita que es consideri el tipus agreujat de la corrupció i que tots dos siguin empresonats. El cas ha arribat avui al Superior, després que tant les defenses com el ministeri fiscal hagin recorregut la sentència del Tribunal de Corts.L'acusació pública considera que els delictes comesos són d'"extrema gravetat" per haver-se produït en el si del Consell General, "on es manifesta la sobirania popular". Per aquest motiu, defensa que "la pena ha de ser ferma" i que els fets mereixen "que es trepitgi el centre penitenciari". De fet, el fiscal ha reivindicat que "no entenem aquesta justícia de doble velocitat", indicant que no considera raonable que hi hagi persones que per un delicte d'alcoholèmia vagin a la presó i que en aquest cas s'imposin penes més lleus.Per això, el ministeri fiscal ha demanat de nou les penes que ja va sol·licitar davant el Tribunal de Corts, quan va argumentar que els acusats havien comès un delicte major continuat de corrupció agreujada, mentre que la resolució en primera instància els culpa dels delictes menors. Per a l'exconsellera general, demanava quatre anys i mig de presó, set anys d'inhabilitació per exercir càrrecs públics i una multa de 125.000 euros. Per a l'exconseller de BPA reivindicava dos anys de presó i una multa de 48.000 euros, a banda de les inhabilitacions de drets públics i càrrecs públics.En canvi totes dues defenses han demanat davant el Superior l'absolució de Mateu i Miquel, al·legant que cal contextualitzar els fets, que van passar entre el 2011 i el 2013. Ara bé, el lletrat de Miquel reclama, de manera subsidiària, que es mantingui la sentència dictada pel Tribunal de Corts.La sentència en primera instància va condemnar l'exconsellera demòcrata Meritxell Mateu a 18 mesos de presó condicional per haver comès, de manera continuada, els delictes menors de corrupció i abús d'informació privilegiada durant el seu mandat com a consellera general. Així mateix, la sala de Corts va resoldre inhabilitar-la per a l'exercici de càrrecs públics durant cinc anys i li va imposar una multa de 80.000 euros. També va considerar culpable l'exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel del delicte menor continuat de corrupció comès per un particular, i el va castigar a sis mesos d'arrest nocturn condicional i a una multa de 30.000 euros. A més, el va inhabilitar per a l'exercici de drets públics i càrrecs públics per un termini de dos anys.