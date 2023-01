El PS i SDP s'uneixen “perquè el moment ho demana”

Actualitzada 26/01/2023 a les 13:34

El Partit Socialdemòcrata i Progressites-SDP han presentat aquest matí la seva “aliança socialdemòcrata” que els ha d’unir en les properes eleccions generals. Pere López i Jaume Bartumeu han confirmat que la unió serà per a la candidatura nacional així com per a les territorials que s’acabin confirmant –quelcom que encara no s’ha abordat–.També han explicat que López serà el número u de la llista nacional i que Bartumeu no té la intenció de presentar-se a cap candidatura. En aquest sentit, els dos líders polítics han apuntat que l’aliança s’ha realitzat perquè “el moment ho demana”, davant les dificultats de la ciutadania per fer front a problemàtiques com l’habitatge o les negociacions sobre l’acord d’associació. A més, Bartumeu ha aclarit que “no és una candidatura contra el senyor Espot” sinó que, com ha apuntat López, “és una aliança per sumar, engrescadora i en positiu”.D’altra banda, el líder d’SDP ha apuntat que des del seu partit esperen que aquest pacte no tingui un efecte sobre els acords comunals que la formació manté a Ordino i a la capital amb DA i L’A.