Maïtena Manciet entra a l'Institut Andorrà de les Dones

Actualitzada 25/01/2023 a les 19:13

El consell de ministres d'aquest matí ha aprovat el nomenament de Maïtena Manciet com a membre de la comissió executiva de l'Institut Andorrà de Dones. Manciet és doctora en Dret per la Universitat de Niça i ha estat vinculada en la defensa dels drets de les dones. L'advocada va estar vinculada a la creació de l'Associació de Dones d'Andorra i va ostentar el càrrec de consellera general entre el 2003 i el 2005.Així, Manciet s'afegeix a l'organisme regit per una secretària general, a càrrec de Montserrat Ronchera, o d'una comissió executiva que quedarà completada amb la designació d'un altre membre pel Consell General, una altra a proposta dels comuns i una última designada per les organitzacions feministes del país.